Blandet stemning på Wall Street – Tesla til himmels

Ukens fjerde handelsdag på Wall Street endte med nedgang for industritunge Dow Jones for fjerde dag på rad. Dow Jones-indeksen falt 0,33 prosent til 42.374,89.

Sentimentet var ulikt for de to andre hovedindeksene. Brede S&P 500 steg 0,21 prosent til 5.809,86 som første dag med oppgang på én uke, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,76 prosent til 18.415,49, hovedsakelig drevet av Tesla-aksjen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,208 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,68 prosent til 19,11.

Bevegelser

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Tesla tall for tredje kvartal . Bilprodusenten omsatte i perioden for 25,18 milliarder dollar, opp fra 23,35 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 25,37 milliarder dollar, i følge CNBC. Selskapet fikk et justert resultat på 0,72 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,58 dollar pr. aksje.

I tredje kvartal produserte Tesla 469.796 biler og leverte 462.890 biler. Elon Musk uttalte at hans «beste estimat» på økningen i antall solgte biler neste år blir på mellom 20 og 30 prosent, betydelig over FactSet konsensus på 15 prosent.

Tesla-aksjen steg 21,92 prosent torsdag.

Tesla var ikke den eneste aksjen som steg etter tallslipp torsdag. Whirlpool og Lam Research-aksjen steg henholdsvis 11,2 prosent og 5,09 prosent etter å ha knust estimatene for tredjekvartal.

Leketøysprodusenten Mattel steg også på tallslipp og endte torsdag opp 4,44 prosent. Mattel rapporterte et justert resultat på 1,14 dollar per aksje, over konsensus på 95 cent. Imidlertid hadde selskapet en omsetning på 1,84 milliarder dollar for kvartalet, noe under analytikerestimatet på 1,86 milliarder dollar.