Tradisjonen tro ble vinnerne i fjorårets analytikerkåring oppfordret til å gi leserne sine to beste aksjeanbefalinger for de tolv kommende månedene. Dette la grunnlaget for en portefølje bestående av 20 nøye utplukkede aksjer, hovedsakelig fra Oslo Børs. Porteføljen ble vektet og sydd sammen av Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier, som også i fjor ble kåret til årets beste strateg. Nå, et år senere, kan vi nok en gang si at stjerneanalytikerne forsvarer hederstittelen og slår Hovedindeksen på Oslo Børs. (Se porteføljen lengre ned i saken.)