Rekken av imponerende kvartalsrapporter er lang. Fredag fulgte gjødselprodusenten Yara (YARA) opp med tredjekvartalstall som viste en Ebitda på 585 millioner dollar, mot ventet 482 millioner dollar. Med andre ord et positivt resultatavvik på over 20 prosent som ikke unaturlig sender Yara-kursen kraftig opp, støttet av en serie positive analytikerkommentarer.

Særlig imponerende var også rapportene til DNB ( ) og Storebrand ( ), der deres respektive aksjekurser nå har blitt sendt til nye historiske kurstopper. De to finansforetakene kan nå skilte med markedsverdier på henholdsvis 344 og 127 milliarder kroner, nivåer vi aldri før har sett.

Likevel, det brede markedet har i løpet av den siste handelsuken ikke steget mer enn om lag en halv prosent. Hovedindeksen kan dermed skilte med en årsopptur på elleve prosent til 1.450 poeng, som er historisk høyt. Men børsens alt i alt forsiktige ukesoppgang, tross en serie mektige kvartalsrapporter, vitner om at flere investorer nå går ut av sine aksjeposisjoner og heller velger å øke kontantandelene. Avmåltheten bunner i flere forhold, som det nevnte valget, men også det faktum at Oslo Børs nå flommer over av usikrede papirgevinster som skaper klare incentiver til å selge seg ned. Dette forventer vi å se mer av kommende uke. Med andre ord spår vi totalt sett en sidelengs børsuke der flere investorer vil fortsette å se på kontanter som et fornuftig alternativ inntil videre.

Sparebankene – en sikker havn

Når det er sagt – visse børslysglimt vil vi nok se også til uken. Vi har i dagens papirutgave av Kapital en separat analyse av SpareBank 1 Nord-Norge ( ), der vi argumenterer for at den siste tids imponerende resultatgenerering, attraktive multipler og sterke utbytteutsikter kan sende bankens egenkapitalbevis ytterligere opp i tiden som kommer. Det er et synspunkt åpenbart flere investorer deler, gitt at beviset siste uke har steget med rundt tre og en halv prosent. Banken kommer med sine tredjekvartalstall førstkommende onsdag, og vi blir overrasket om ikke de vil dra kursen ytterligere oppover. Påfølgende dag leverer SpareBank 1 SMN ( ) kvartalstall, og med tanke på en kursoppgang siste uke på over fire prosent, er det flere investorer som har posisjonert seg for en kursdrivende regnskapsrapport. Bankens egenkapitalbevis er også en del av Kapital-porteføljen, en portefølje som så langt i år ligger rundt fire prosentpoeng over Hovedindeksen.

Egenkapitalbevisene som sådan går tradisjonen tro også en sterk sesongmessig periode i møte. Det henger sammen med at bevisene gjennom fjerdekvartal får tilsig av stadig flere utbytteorienterte investorer, som vil være i papirene når bankene på nyåret begynner med sine utbytteutbetalinger. De vil uten unntak være signifikant høyere enn 2023-nivåene. Sparebankene vil fortsatt være sikre børskort.

Kommende uke oppfordrer vi investorene til å trå varsomt på Oslo Børs, en uke som heller ikke byr på de store kursutslagene. Flere ønsker å sikre sine kursgevinster, men sparebankene vil etter alle solemerker fortsette å skinne på bred front, godt hjulpet av nye kjøpere.