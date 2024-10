Sopte inn hundrevis av milliarder på én dag

På torsdag steg Tesla-aksjen hele 21,9 prosent til 260,48 dollar. Onsdag kveld leverte Musk-selskapet resultatene for tredje kvartal som var «bedre enn ventet, spesielt innenfor bruttofortjeneste på biler, høyere volum og lavere kostnader på råvarer», ifølge John Murphy i Bank of America. Fredag fortsatte kursoppgangen etter børsåpning, og aksjen ble handlet på 266 dollar, drøyt 2 prosent opp. Børsverdien er 849 milliarder dollar.

Under resultatpresentasjonen sa Musk at Tesla sikter mot 20–30 prosent vekst i billeveransen for 2025. Tesla forventer også at FSD (Full Self-Driving – selvkjøring) vil være bedre sjåfører enn mennesker innen andre kvartal 2025, ifølge Mark Delaney i Goldman Sachs.

«Min spådom er at Tesla vil bli verdens mest verdifulle selskap, og sannsynligvis med god margin», sa Musk, ifølge Bloomberg.

Kursoppgangen var den største for Tesla-aksjen på over ti år, ifølge Bloomberg. Det var også stor aktivitet i derivatmarkedet; ifølge Goldman ble 3,14 millioner kjøpsopsjoner omsatt – det høyeste siden juni 2023.

2.951 milliarder kroner

I løpet av torsdagen steg formuen til Elon Musk med 33,5 milliarder dollar (366,52 milliarder kroner), ifølge Bloomberg. Forbes’ lister viser imidlertid at den totale formuen hans steg med 26,4 milliarder dollar, opp 10,8 prosent.

Formuen til Tesla-sjefen er ifølge Forbes 269,8 milliarder dollar (2.951 milliarder kroner), og dermed er han 57,6 milliarder dollar rikere enn andreplassen – Larry Ellison med 212,2 milliarder dollar.

Tesla-aksjer og -opsjoner utgjør omtrent 75 prosent av formuen hans, mens andre poster inkluderer SpaceX, medieplattformen X og AI-selskapet xAI, skriver Bloomberg.