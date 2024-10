Tesla stiger etter torsdagens himmelferd

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 18.532,73 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 42.582,86 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.839,46 poeng.

«I både bettingmarkeder og finansmarkedet øker troen på en Trump-seier i det amerikanske presidentvalget. Dermed presterer «Trump-traden» sterkt. Samtidig kommer det stadig gode nøkkeltall fra USA og selskapene leverer jevnt over gode resultater», skriver Nordea i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,19 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 18,64.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 0,8 prosent på månedsbasis i september. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 1,0 prosent.

Tesla

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Tesla sine tall for tredje kvartal, noe som sendte aksjen opp nesten 22 prosent i torsdagens handel.

Bilprodusenten omsatte i perioden for 25,18 milliarder dollar, opp fra 23,35 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. På forhånd forventet analytikerne en omsetning på 25,37 milliarder dollar, ifølge CNBC. Selskapet fikk et justert resultat på 0,72 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,58 dollar pr. aksje.

Fredag stiger aksjen 1,9 prosent i åpningsminuttene.