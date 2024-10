(Saken oppdateres)

Klokken 19 norsk tid drar de amerikanske indeksene i forskjellige retninger. Nasdaq-indeksen har gått opp 1,2 prosent og står i 18.637,75 poeng, mens Dow Jones synker 0,3 prosent til 42.264,86 poeng. S&P 500 sleper etter Nasdaq med en økning på 0,5 prosent til 5,832.15 poeng.

«Trump-traden» har sterk medvind, drevet av økt tro på en Trump-seier i det kommende presidentvalget, ifølge en rapport fra Nordea.

Videre viser tall fra amerikanske myndigheter en nedgang på 0,8 prosent i ordreinngangen for varige goder i september. Trading economics sine estimater hadde i forkant vært en nedgang på 1,0 prosent.

Renter og uro

Den amerikanske tiåringen år avtok fredag, etter å ha nådd et toppnivå på 4,25 prosent onsdag. Rentefallet er ventet å avlaste aksjemarkedene, ifølge Phillip Colmar i MRB Partners. «Til tross for solide kvartalsresultater skaper høye renter usikkerhet,» sier han, og påpeker at obligasjonsrentene fortsatt er sentrale for markedsbevegelsene.

Tesla

Tesla fortsetter å stige etter sterke kvartalstall, med en økning på 2,7 prosent i dagens handel. Selskapet omsatte for 25,18 milliarder dollar, opp fra 23,35 milliarder dollar i fjorårets tredje kvartal, og rapporterte et justert resultat på 0,72 dollar per aksje, over forventningene på 0,58 dollar.

Andre selskaper som har fått oppmerksomhet inkluderer Tapestry, som steg 14 prosent, og forsvarsselskapet L3Harris Technologies som økte med 3,5 prosent etter å ha levert bedre resultater enn ventet. Colgate-Palmolive falt derimot over 3 prosent, til tross for at selskapet slo estimatene på både topp- og bunnlinje.

Utsikter

De stigende tech-aksjene gir Nasdaq mulighet til å avslutte uken på topp, mens både S&P 500 og Dow ser ut til å bryte sine seks ukers sammenhengende oppgangsrekker.