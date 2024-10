Bankene som truer global sikkerhet

Michael Hsu, fungerende leder for Office of the Comptroller of the Currency", advarer om at en manglende fullføring av Basel III-reglene kan føre til «skadelig usikkerhet» for amerikanske banker og true den globale stabiliteten. Han uttrykte bekymring over at en svekket regulering kan føre til et «race to the bottom» som gir grobunn for en fremtidig krise, ifølge Financial Times.

Basel III Endgame, et globalt rammeverk for å styrke bankvesenet etter finanskrisen, krever økte kapitalreserver hos banker for å beskytte mot tap. Men etter påtrykk fra bransjen har Fed foreslått en nedvannet versjon av reglene, som reduserer kravene til kapitalbuffere betraktelig. Bankene hevder at de skjerpede kravene vil øke kostnadene og skade økonomien, og Goldman Sachs’ David Solomon har uttrykt sin skepsis til tiltakene.

Globalt problem

Lederne for britiske og europeiske regulatorer har også vist motvilje mot å innføre de opprinnelige kravene, og i USA har bankene intensivert lobbyvirksomhet for ytterligere å svekke regelverket. Hsu frykter at redusert regulering kan undergrave USAs troverdighet som leder innen finanspolitikk, og at lobbyisme og rettslige utfordringer fra bransjen kan skape en farlig presedens.

Fed-leder Jay Powell har uttrykt ønske om å ferdigstille Basel III innen første halvdel av neste år, men motstanden fra bankene har fått temperaturen til å stige. Hsu advarte om at «minnet om finanskrisen i 2008 ser ut til å blekne», noe som har ført til en «farlig grad av selvtilfredshet».