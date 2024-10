Wall Street splittet - Trump-trade og teknologi står sterkt

Nasdaq-indeksen steg til ny rekord, med en oppgang på 1,2 prosent til 18.637,75 poeng, før den falt igjen og endte opp 0,6 prosent. Dow Jones derimot falt 0,6 prosent til 42.114,40 poeng, mens S&P 500 sank beskjedne 0,03 prosent til 5.808,15 poeng etter en liten oppgang tidligere i dag.

Den sterke utviklingen innen teknologiaksjer hjalp Nasdaq til å avslutte uken på sitt høyeste nivå noensinne, mens både S&P 500 og Dow Jones ser ut til å bryte sine seks ukers sammenhengende oppgangsrekker. Nvidia steg med 0,7 prosent, mens Meta, Amazon, Microsoft og Netflix alle klatret over 1 prosent, styrket av optimisme foran kommende kvartalsrapporter.

Trumponomics i fokus

«Trump-traden» fortsetter å ha medvind, delvis på grunn av økt tro på en Trump-seier i det kommende presidentvalget, ifølge en rapport fra Nordea. Samtidig viser amerikanske myndighetstall at ordreinngangen for varige goder falt med 0,8 prosent i september, noe som var bedre enn forventet nedgang på 1 prosent ifølge Trading Economics.

På rente- og obligasjonsmarkedet har den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten sunket til 4,21 prosent etter å ha vært oppe på 4,25 prosent tidligere i uken. Ifølge Phillip Colmar i MRB Partners bidrar det avtagende rentenivået til å lette presset på aksjemarkedet, selv om usikkerhet knyttet til obligasjonsrentene fortsatt veier tungt på markedssentimentet.

Tesla-boom

Tesla fortsetter sin positive utvikling med en oppgang på 2,7 prosent etter sterk kvartalsrapportering. Selskapet omsatte for 25,18 milliarder dollar i tredje kvartal og rapporterte et justert resultat på 0,72 dollar per aksje, godt over forventningene på 0,58 dollar. Andre selskaper som fanget markedets oppmerksomhet inkluderte Tapestry, som steg 14 prosent, og L3Harris Technologies, som økte 3,5 prosent etter å ha levert bedre enn ventede resultater. Colgate-Palmolive falt imidlertid 4 prosent etter å ha redusert den nedre delen av sine salgsestimat for året.

Spirit Airlines opplevde en oppgang på over 18 prosent etter å ha kunngjort salg av 23 fly for 519 millioner dollar og jobbkuttrelaterte tiltak. Selskapet nærmer seg dermed sin beste ukentlige prestasjon noensinne, med en ukentlig oppgang på nesten 95 prosent, til tross for et utfordrende år med betydelige aksjetap.

MicroStrategy hadde også en positiv utvikling, på vei mot sin syvende uke med oppgang og en ny 24-års høyde. Investorer ser på aksjen som en indikator for bitcoin, som beveger seg sidelengs i markedet.