SEC (Securities and Exchange Commission) sier at Elon Musk foreslo å betale 2.923 dollar (32 tusen kroner) som kompensasjon etter at han droppet et møte med tre advokater fra SEC.

Møtet skulle holdes i Los Angeles i september, dit advokatene reiste, mens Musk var i Florida i forbindelse med en SpaceX-rakettoppskyting. Formålet var å avhøre ham i forbindelse med oppkjøpet av Twitter, skriver Bloomberg.

Ikke nok med reisekostnader

SEC mener at dommeren, Jacqueline Scott Corley, bør pålegge en formell sanksjon mot Musk for å slå ned på oppførselen hans. Det er ingen «bagatell», heter det fra SEC.

Musk mener derimot at han er uskyldig i å bryte loven fordi han måtte delta på rakettoppskytingen ved Cape Canaveral, ifølge Bloomberg.

Dommeren har pålagt Musk å samarbeide med SEC, der han allerede har blitt intervjuet to ganger. Etter floken i september ble det tredje intervjuet holdt 3. oktober.

«Det er uklart om retten kan vurdere en sanksjon når Musk allerede har gått med på å dekke kostnadene som SEC ber om», skrev Musks advokat Alex Spiro til dommeren på fredag.