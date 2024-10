Goldman spår S&P 500 til 6.000 innen årsslutt

David Kostin, partner og sjefstrateg for amerikanske aksjer i Goldman Sachs, tror S&P 500 vil stenge på 6.300 poeng innen 12 måneder, en oppside på 8 prosent fra dagens nivå. Ved årsslutt tror Goldman at indeksen vil stenge på 6.000 poeng, en oppside på 3,3 prosent.

Resultat pr. aksje (EPS) vil stige 11 prosent i 2025 for selskaper i S&P 500, tror Kostin. Samtidig vil pris til inntjening (P/E) reduseres med 5 prosent fra 22 til 21.

For åtte dager siden oppdaterte Goldman-toppen bankens langsiktige prognoser for aksjer, der han spår et dårlig tiår, hovedsakelig på grunn av markedskonsentrasjon.

Modellen hans peker på 3 prosent avkastning pr. år, men hvis man utelukker markedskonsentrasjon, ville avkastningen vært 4 prosentpoeng høyere, til 7 prosent.

Les også Goldman Sachs spår dårlige tider i aksjemarkedet Den ekstremt høye konsentrasjonen i aksjemarkedet vil føre til dårlig avkastning de neste ti årene, ifølge David Kostin fra Goldman Sachs.

Neste uke blir viktig

S&P 500 avsluttet sin seks uker lange seiersrekke denne uken og falt 0,5 prosent i inneværende uke. Konsumvaresektoren gjorde det for øvrig best, opp 0,9 prosent, mens materialsektoren gjorde det dårligst, ned 2,9 prosent, skriver Kostin.

Resultatsesongen er godt i gang, da 30 prosent av selskapene i S&P 500 har rapportert tall så langt. 51 prosent av selskapene har overgått konsensus med tanke på EPS (49 prosent er snittet), og 15 prosent har bommet, ifølge Kostin.

Neste uke vil 45 prosent av markedsverdien til S&P 500 rapportere tall (169 selskaper), inkludert flere store teknologiselskaper (Microsoft, Meta, Apple, Amazon), skriver Goldman-toppen.