Politisk uro løfter børsene i Japan

Japans Topix-indeks stiger 1,7 prosent og Nikkei 225 2,1 prosent mandag, støttet av en svak yen-kurs som følge av politisk usikkerhet i landet etter at det regjerende LDP-partiet mistet flertallet i parlamentet.

Den statlige nyhetskanalen NHK meldte ifølge CNBC mandag morgen at LDP og koalisjonspartneren Komeito har sikret seg 215 av 465 seter, og dermed tapt seter til opposisjonspartiene Det konstitusjonelle demokratiske parti og Demokratisk parti for folket.

CNBC skriver at enkelte analytikere spekulerer i om at den politiske usikkerheten kan føre til at den japanske sentralbanken vil utsette å heve renten.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,9 prosent, mens Australias S&P/ASX 200 stiger 0,1 prosent. Den indiske Nifty 50-indeksen stiger 0,8 prosent. I Kina stiger Hong Seng-indeksen i Hongkong 0,1 prosent, mens CSI 300 på fastlandet faller 0,2 prosent.