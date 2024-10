Bjørn Maaseide kjøper skadeskutt fond

Kraft Finans, dominert av investor og tidligere sandvolleyballspiller Bjørn Maaseide, kjøper Forte Fondene. Den samlede forvaltningskapitalen i Kraft Finans blir dermed 12,5 milliarder kroner, heter det i en pressemelding.

– Denne sammenslåingen er en strategisk god match, og det styrker både vår landsdekkende distribusjon og vår tilstedeværelse i Midt-Norge. Vi ser veldig frem til at kraften og styrken i de to selskapene nå skal brukes sammen, sier Sveinung Byberg, adm. direktør i Kraft Finans.

Oppkjøpet er betinget godkjennelse fra Finanstilsynet.

Selger etter ett år

Gjennom 2020, 2021 og 2022 hadde Forte Fondene et samlet resultat etter skatt på minus 18 millioner kroner. I september 2023 gikk tidligere Frontline-sjef Robert Hvide Macleod og Eirik Flatebø inn med med kapital som sikret dem «i overkant av 80 prosent» av selskapet.

– Forte skal bli trønderens førstevalg når det gjelder fondsvalg og kapitalplassering, sa Hvide Macleod den gang.

OVERTOK I FJOR: Robert Hvide MacLeod og Eirik Flatebø kom inn i Forte Fondene i 2023. Foto: Iván Kverme

Nå, altså cirka ett år senere, selges selskapet.

Drepende kritikk

Negative resultater i flere år er ikke Fortes eneste problem. I 2020 fikk selskapet drepende kritikk fra Finanstilsynet for sin håndtering av kursfall og for dårlig likviditet i fondet Forte Kreditt. 20. mars 2020 suspenderte Forte all innløsning av andelseiernes midler. Rett i forkant hadde forvalteren, Arne Eidshagen, lempet ut alt han selv satt med i fondet.