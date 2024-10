Analytiker Anders Rosenlund i SEB skriver i en analyse med tittelen «We’ve got a good feeling about this one» at han oppjusterer kursmålet for aksjen fra 350 til 360 kroner på bakgrunn av oppjusterte estimater i etterkant av kvartalsrapporteringen.

Bonheur leverte et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) i tredje kvartal som var 25 prosent over FactSets konsensus. På bakgrunn av økt tillit til selskapets evne til å sikre høy utnyttelse av vindinstallasjonsfartøyene, samt optimistiske signaler for billettsalg i Cruise-segmentet, heves estimatene for driftsresultatet i 2025 og 2026 ifølge Rosenlund med 13 prosent.

Rosenlund oppdaterer sum-of-the-parts-verdien (SOTP) til 425 kroner, fra tidligere 418 kroner, og opprettholder kjøpsanbefalingen.

Analysefakta Aksje: Bonheur Meglerhus: SEB Kursmål: 360 (350) Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Rosenlund bemerker at selv om Bonheur har overgått forventningene, er selskapets ambisjoner høyere. Blant annet er det potensial for bedre utnyttelse innen fornybarsegmentet og høyere billettpriser og kapasitetsutnyttelse i Cruise.

Analytikeren ser et attraktivt verdsettelsesnivå med tematiske fordeler, inkludert sesongmessig høyere strømpriser og den økende etterspørselen etter vindinstallasjonstjenester. Han påpeker at forbedret rapportering kunne styrket vurderingen ytterligere, men Bonheurs klare signaler om fremtidig etterspørsel er et positivt tegn for selskapets verdidrivere.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.