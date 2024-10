Frykten faller på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 18.648,74 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 42.318,32 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.837,46 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,9 prosent til 19,13.

Makro

«Denne ukens høydepunkt blir arbeidsmarkedstall fra USA og spesielt payrolls som kommer på fredag», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Denne uken kommer også nøkkeltall som viser utviklingen i BNP for tredje kvartal, kjerne-PCE og ISM.

Kvartalstall

Resultatsesongen hittil har vært den svakeste på nær to år for selskapene på S&P 500-indeksen i USA, melder Bloomberg. Denne uken kan blant andre Alphabet, Apple, McDonald's, Meta, Microsoft, Caterpillar og ExxonMobil rette på inntrykket.

– Tidlig S&P 500-statistikk peker nå mot en mildt skuffende rapporteringssesong så langt, sier en RBC Capital Markets-strateg, ifølge nyhetsbyrået.