Scott Rubner, direktør i Goldman Sachs, skriver i et notat mandag at han fikk en drøss med spørsmål fra kunder i løpet av helgen – det høyeste antallet så langt i 2024.

«Nå er vi i innspurten, alle er fokuserte med 44 dager igjen å trade i 2024», skriver han.

– En av årets beste handelsdager

«I dag starter den beste perioden for amerikanske aksjer i fjerde kvartal med data tilbake til 1928», skriver Rubner og fortsetter:

«28. oktober er en av årets beste handelsdager.»

Fra og med mandag er 50 prosent av selskapene i S&P 500 i såkalt open window, som betyr at de kan kjøpe tilbake aksjer fra det åpne markedet. Dermed er den største kjøperen av amerikanske aksjer aktiv igjen. Goldman anslår at selskapene vil kjøpe tilbake aksjer for 100 milliarder dollar i november.

Kundene til Rubner har også spurt om valget, som er syv handelsdager unna. Rubner opplyser at «konsensus på Wall Street er at vi får et fall etter valget (...) investorer venter et fall på 5 prosent».

– Alle elsker et årssluttrally

«Alle elsker et årssluttrally», skriver Rubner og viser til følgende data:

Medianavkastning ved årsslutt Dato Indeks Avkastning (median) 27. okt. - 31. des. (siden 1928) S&P 500 5,22% 27. okt. - 31. des. (valgår fra 1928) S&P 500 6,25% 27. okt. - 31. des. (siden 1985) Nasdaq 11,74% 27. okt. - 31. des. (valgår fra 1985) Nasdaq 7,17% Scott Rubner, Goldman Sachs

Han anbefaler å holde «a very close eye» på momentum, da november til januar er den verste 3-måneder perioden for momenum. Etterfulgt av et retorisk spørsmål: «Starter AI-rotasjonen 1. november, når det er en god sesong for å jakte på vinnere for 2025?»