Hilde Tonne har fått ny jobb

Den 2. mai i år ble det kjent at konsernsjefen i Statnett, Hilde Tonne, hadde fått nok av jobben og ba styret finne en etterfølger.

I dag, knapt et halvt år senere, har Tonne publisert på Linkedin at hun har fått ny jobb som «Senior Advisor», eller seniorrådgiver på norsk, i det danske investeringsselskapet Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

«CIP er verdens største fondsforvalter innen grønne investeringer i fornybar energi. CIP har for tiden 12 fond fordelt på seks fondsstrategier – og i min nye rolle vil jeg jobbe på tvers av flere fondsinvesteringer», skriver Tonne i Linkedin-innlegget.

I tillegg vil Tonne fungere som «Non-Executive Director» i Copenhagen Energy Islands (CEI), der CIP er majoritetseier.

Ville ha vekk strømstøtten

Tidligere i år høstet Tonne kritikk for å ha uttalt seg negativt om strømstøtten. I en podkast med Nettavisen sa Tonne, som da var konsernsjef i Statnett, at «akkurat den ordningen der (strømstøtten) håper jeg vi faser ut etter hvert, sånn at vi får en forståelse for at energi virkelig, virkelig koster.»

Hilde Tonne tjente rett i underkant av seks millioner kroner ifjor, opp fra 5,66 millioner kroner i lønn og godtgjørelser for 2022.

