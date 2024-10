Børsuken startet i pluss for de ledende indeksene. Kl. 19.00 norsk tid, og godt inn i mandagens handel, har oppturen fortsatt for de ledende indeksene. Dow Jones er opp 0,78 prosent til 42.430,73 poeng. Nasdaq stiger 0,54 prosent til 18.619,35 poeng. S&P 500 stiger 0,44 prosent til 5.833,9 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,46 prosent til 19,22.

Bevegelser

Boeing faller 1,69 prosent etter at det ble kjent at flygiganten forventer å hente inn over 15 milliarder dollar, tilsvarende rundt 165 milliarder kroner, for å styrke likviditeten og unngå en nedgradering av sin kredittrating til såkalt «søppelstatus». Beløpet kan potensielt øke dersom etterspørselen viser seg å være sterk.

I dag slipper Ford Motor tall, og aksjen stiger 2,39 prosent. Analytikere forventer at Ford vil rapportere et overskudd på 46 cent pr. aksje med en omsetning på 45,1 milliarder dollar, sammenlignet med et overskudd på 39 cent pr. aksje og en omsetning på 43,8 milliarder dollar for ett år siden. Ford-aksjen har falt 7,3 så langt i år.

Apple stiger 1,13 prosent etter å ha lansert Apple Intelligence for iPhone, iPad og Mac på mandag. Apple slipper kvartalstall etter børsens stengetid på torsdag, samme dag som Amazon, som stiger 0,72 prosent.

Alphabet slipper tall etter børsens stengetid tirsdag, og stiger 1,17 prosent. Paypal slipper tall før børsens åpningstid, og stiger 2,09 prosent.

Exxon Mobil faller 0,52 prosent og Chevron faller 0,31 prosent. Oljeprisene falt etter helgens luftangrep fra Israel mot Iran.

Makro

«Denne ukens høydepunkt blir arbeidsmarkedstall fra USA og spesielt payrolls som kommer på fredag», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Denne uken kommer også nøkkeltall som viser utviklingen i BNP for tredje kvartal, kjerne-PCE og ISM.

Kvartalstall

Resultatsesongen hittil har vært den svakeste på nær to år for selskapene på S&P 500-indeksen i USA, melder Bloomberg. Denne uken kan blant andre Alphabet, Apple, McDonald's, Meta, Microsoft, Caterpillar og ExxonMobil rette på inntrykket.

– Tidlig S&P 500-statistikk peker nå mot en mildt skuffende rapporteringssesong så langt, sier en RBC Capital Markets-strateg, ifølge nyhetsbyrået.