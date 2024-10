Alphabet steg 0,88 prosent, mens Microsoft falt 0,36 prosent. Meta endte opp 0,86 prosent. Apple klatret 0,86 prosent, etter å ha lansert Apple Intelligence for iPhone, iPad og Mac på mandag. Apple slipper kvartalstall etter børsens stengetid på torsdag, samme dag som Amazon, som endte mandagen opp 0,72 prosent. Paypal steg 2,31 prosent.

Krasjlanding for Boeing

Boeing falt 2,77 prosent mandag, etter å ha lansert planer om en massiv kapitalinnhenting. Flygiganten forventer å hente inn over 15 milliarder dollar, tilsvarende rundt 165 milliarder kroner, for å styrke likviditeten og unngå en nedgradering av sin kredittrating til såkalt «søppelstatus».

Trump-aksje til himmels

Trump-aksjen Trump Media & Technology Group, under tickeren DJT, steg nesten 21 prosent mandag, men faller kraftig i etterhandelen. Rundt 21.20 er aksjen opp 0,19 prosent.

I løpet av den siste uken alene har Trump Media & Technology Groups totale markedsverdi økt fra 6,3 milliarder dollar til 9,1 milliarder dollar, ifølge Dow Jones Market Data. Trump eier 57 prosent av aksjene.

Oljepris under press

Chevron og Exxon Mobil endte begge ned henholdsvis 0,17 prosent og 0,45 prosent. Oljeprisen har falt markant. Men oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer er optimistisk til oljeprisen neste år.

Hammer tror oljeprisen vil ligge under press frem til oljekartellet Opec møtes i desember. Han mener bunnpunktet for oljeprisen var i september, da nordsjøoljen ble handlet til under 70 dollar fatet, og at oljeprisen vil holde seg innenfor 70 til 80 dollar frem til starten av desember.

Mandag kveld er nordsjøoljen Brent Spot ned 5,3 prosent til 71,56 dollar. Den amerikanske WTI-oljen er ned 5,27 prosent til 68 dollar fatet.