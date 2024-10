Oppdrettsselskapet Måsøval har mandag kveld sendt ut en børsmelding der det opplyser om at selskapet venter å ha et negativt operasjonelt resultat på 62 millioner kroner for tredje kvartal.

I fjor endte resultatet på 112 millioner kroner for tilsvarende periode.

«Det operasjonelle resultat i kvartalet er svakere enn det investorer i markedet og analytikere som dekker aksjen forventer. Selv om Måsøval ikke gir finansiell guiding på resultater utenom guiding på slaktevolum og generell retning på kostnadsnivå, finner selskapet et resultatvarsel som berettiget for å sikre at investorer er velinformert», skriver selskapet i meldingen.

Selskapet peker på høye kostnader og lave priser for slaktet volum, som grunn for det svake resultatet.

Måsøval publiserer en fullstendig rapport for tredje kvartal 19. november.