Vi ønsker Subsea 7 velkommen inn i Kapital-porteføljen, og forventer å se klart høyere kurser frem mot årsskiftet, også støttet av det vi tror blir en råsterk tredjekvartalsrapport. Den kommer på bordet torsdag 21. november.

Spreke sparebanker

På Oslo Børs søker stadig flere investorer seg inn mot bank- og finanssektoren, og særlig sparebankene kan i høst vise til gode kursoppganger. De drives godt, og når flere av dem også dekker myndighetenes kapitaldekningsgrad med god margin, tenker nok investorene at det heller ikke er usannsynlig med en runde ekstraordinære utbytter.

Vi velger å beholde SpareBank 1 SMN i Kapital-porteføljen, selv etter en utbyttekorrigert avkastning siden årsskiftet på nær 20 prosent. At banken har enda mer å gå på er vi ikke alene om å spå, også blant flere forvaltere råder sparebankoptimismen.

– l en kjerneportefølje ser jeg etter selskaper med stabil og forutsigbar kontantstrøm, som Orkla, Telenor, Gjensidige og SpareBank 1 SMN. Banken leverte et solid resultat i andrekvartal, med en avkastning på egenkapitalen på 15,4 prosent. Dessuten er kapitaldekningen sterk, noe som gir trygghet for investorene, samtidig som økt utlånsaktivitet og mer effektiv drift gir rom for inntjeningsvekst, uttalte nylig Jens-Morten Wembstad, forvalter i Obligo Investment Management, til Finansavisen.

Sparebankinteressen tror vi etter hvert også vil spre seg over mot de litt mindre, men også godt drevne, sparebankene. I denne Kapital-utgaven har vi en egen kjøpsanalyse på SpareBank 1 Nord-Norge, en bank som er omtrent halvparten så stor som SpareBank 1 SMN. I Nord-Norge utøves det daglig et skikkelig bankhåndverk, som vi ikke synes er godt nok reflektert i dagens kurser.

Higher for longer: USA-økonomien lever i beste velgående, og er i en såpass god forfatning at det blir vanskelig for sentralbanken og dens leder, Jerome Powell, å dra i gang nye rentekutt. Foto: Alexander Drago/Bloomberg

Rentene, da?

Inflasjonen har kommet mer under kontroll, men den årlige prisstigningstakten ligger likevel på rundt tre prosent, noe som er klart høyere enn Norges Banks inflasjonsmål. Det stramme arbeidsmarkedet, et offensivt statsbudsjett og den svake kronekursen gir i sum føringer om at det fortsatt ligger til rette for prisvekstrater over to prosent-målet, langt inn i 2025. Norsk pengepolitikk forblir stram, helt enkelt.

Tidligere i høst valgte den amerikanske sentralbanken å kutte renten med 0,50 prosentpoeng, men i etterkant har det kommet flere sterke USA-tall som sår tvil om nye kutt. Renteinvestorene tenker åpenbart i samme retning, når man ser hvilket voldsomt hopp det har vært i lange amerikanske statsobligasjonsrenter siste uker. Aksjeinvestorene må nok bare belage seg på at også USA-rentene forblir forholdsvis høye en god stund fremover.

Kapital-porteføljen har bare to og en halv måned igjen til årets målgang ved nyttår, og den kan fortsatt skilte med en klar ledelse målt mot Hovedindeksen på Oslo Børs. Nå velger vi å ta Subsea 7 inn i porteføljen, på bekostning av Elkem. Fundamentalt er selskapet lavt priset, men som en råvareprodusent er Elkem ekstra sårbar særlig når den kinesiske økonomien viser så svake veksttendenser som den gjør. I sum består Kapital-porteføljen dermed av Crayon Group, ABG Sundal Collier, Aker Solutions, SpareBank 1 SMN og Subsea 7.