Citi: – Trump-seier i økende grad markedskonsensus

Den siste tiden har Trump-trades tatt fart i markedet, skriver et Citi-team ledet av David Groman. Trump og Harris ligger likt på nasjonale meningsmålinger, mens på bettingmarkeder har Trump fått økt momentum, skriver Groman. Tirsdag morgen er Trump på 66,3 prosent hos Polymarket , 59 prosent hos PredictIt , og 61 prosent hos Kalshi.

Trump-trades som har fått medvind den siste tiden er blant annet den amerikanske dollaren, som er opp 4 prosent de siste ukene (DXY-indeksen). Amerikanske renter er også kraftig opp den siste tiden; 10-årsrenten på amerikanske statsobligasjoner var på 3,6 prosent i september, men i dag er den 4,3 prosent. Noe av oppgangen skyldes medvinden til Trump, mener Citi.

«Vi merker oss at Trump-seier er i økende grad blitt markedskonsensus», skriver Groman.

Investorer sitter «max long» i amerikanske markeder, mens de også er netto short mot utviklede markeder ekskludert USA. Dette er en av faktorene som taler for at det er mindre rom i markedet for Trump-trades dersom han vinner valget. Samtidig betyr det en større mulighet for rotasjon over til Harris-trades, skriver Citi-analytikeren.

Valg implikasjoner for markeder President Kongressen Amerikanske aksjer Råvarer Dollar Trump Republikansk sweep S&P 500 fair value: 0 til -4 % Bearish olje

Bullish gull 5% Harris Splittet Nøytral Bearish olje

Bullish gull Nøytral Trump Splittet Nøytral Bearish olje

Bullish gull 3% Harris Demokratisk sweep S&P 500 fair value: -3 til -6% Bearish olje

Bullish gull −2,5% Citi Research

Energi og finans

Andre Trump-trades inkluderer markeder som presterte godt i 2018–2019 da det var handelsusikkerhet i markedet, markeder og sektorer som har høy inntektseksponering mot USA, og verdi-tiltede sektorer som finans og råvarer.

Samlet sett liker Citi sin modell amerikanske aksjer som vil dra nytte av en sterkere dollar. Energi og finans i USA blir vurdert som bullish. Storbritannia blir trukket frem som et gunstig marked fordi det er tiltet mot verdi og defensive aksjer. Energi- og helsesektoren utenfor USA blir også vurdert som «relativt fordelaktige».

Les også – Trump-traden er tilbake Amerikanske langrenter stiger mye, og trekker andre renter med seg. Hovedgrunnen er troen på at Trump vinner valget, mener Frank Jullum, Danske Bank.

Europeiske banker har «potensial for mer gunstig regulering under Trump». På den andre siden kan materialer og industri utenfor USA underprestere gitt følsomheten for både dollarstyrke og mulige tariffer. Saudi-Arabia, ASEAN (sørøstasiatiske nasjoner) og India blir anbefalt i utviklende markeder, skriver Groman.

Harris-trades

Svakere dollar, lavere renter, høyere selskapsskattesatser og ESG-selskaper er alle Harris-trades, sier Citi-analytikeren.

Sykliske utviklende markeder og Europa ekskludert Storbritannia vil dra god nytte av svakere dollar. Eiendom og industri vil også dra nytte av lavere dollar. Energi og helse kan derimot få utfordringer, skriver Groman.

Modellen liker Kina, Sør-Afrika og Mexico under Harris, og den ser svakheter i ASEAN, Chile og Saudi-Arabia.