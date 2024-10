Trump-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 18.553,61 poeng, mens Dow Jones faller 0,5 prosent til 42.174,52 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.809,43 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,0 prosent til 20,19.

Trump

De siste dagenes opptur for Donald Trump på Wall Street fortsetter. Mandag klatret Trump Media & Technology Group 21,6 prosent, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 10,3 prosent.

«Sannsynligheten for en Trump-seier har steget og det blir sett på som positivt for aksjemarkedet på kort sikt», skriver Handelsbanken i en rapport.

Pfizer og McDonald's

I forkant av børsåpningen har Pfizer og McDonald's lagt frem sine kvartalstall. Førstnevnte stiger 0,2 prosent mens sistnevnte stiger 0,3 prosent. Selv om McDonald's leverte tall som innfridde forventningene, er flere investorer bekymret for hva et E. coli-utbrudd i 13 stater knyttet til McDonald’s Quarter Pounder-burgere vil kunne bety for hamburgerkjeden.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 5,2 prosent på årsbasis i august. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 5,1 prosent.