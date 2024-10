Danske Bank-analytiker Wilhelm Dahl Røe gjentar kjøpsanbefalingen på Bakkafrost og hever nå kursmålet fra 775 til 785 kroner. Analytikeren påpeker at markedet undervurderer inntjeningspotensialet på Færøyene det kommende året, og trekker frem gunstige biologiske forhold som grunnlag for de positive fremtidsutsiktene.

Analysefakta Aksje: Bakkafrost

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 785 (775)

Røe estimerer en vekst i driftsresultatet på 58 prosent i 2025 innen Farming Faroe, drevet av en antatt økning i gjennomsnittlig slaktevekt og mer smolt på Færøyene. For 2025 anslås et slaktevolum som ligger 2,6 prosent over dagens konsensus fra Visible Alpha.

I tredje kvartal 2024 forventer han et driftsresultat på 283 millioner danske kroner, åtte prosent over konsensus. Det begrunnes med høyere snittstørrelse på fisk og en kostnadsfordel på volum.

Bakkafrost legger frem sine kvartalstall 5. november. Tirsdag omsettes Bakkafrost-aksjen for 659,50 kroner, ned 0,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.