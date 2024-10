Henter penger til AI start-up: Verdsettes til 40 mrd. dollar

xAI ble sist verdsatt til 24 milliarder dollar for bare noen måneder siden, da det ble hentet 6 milliarder dollar. Finansieringssamtalene er i en tidlig fase, noe som betyr at vilkårene kan endres, det skriver the Wall Street Journal.

Store AI-selskap i Silicon Valley henter kapital i høy hastighet om dagen. Finansieringen kreves for å utvikle og drifte den nye teknologien.

Tidligere denne måneden hentet OpenAI 6,6 milliarder dollar. Det verdsatte selskapet til 157 milliarder dollar. Det var en av de største finansieringsrundene i USAs historie.

– Hvis du skal trene en modell, trenger du en enorm mengde med datakraft, sa Musk i en videokonferanse tirsdag under en pressekonferanse i Saudi Arabia.

Satser stort

Musk grunnla xAI for litt over ett år siden etter å ha sett Chatgpts store suksess. Tidligere har Tesla-sjefen uttalt at han ønsker å bygge den mest sannhetssøkende AI-teknologien.

Musk var med på å grunnlegge OpenAI tilbake i 2015, men forlot selskapet i 2018. Hittil i år har han saksøkt OpenAI to ganger.

xAI har nå bygget det de sier er verdens største datasenter i Memphis, Tennesee. Der trener de AI-modellen deres med navnet Grok. Modellen er hittil bare tilgjengelig gjennom sosiale medie-plattformen X, som er det gamle twitter.