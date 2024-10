Stein Erik Hagen stripper Orkla ved å selge unna porteføljeselskaper i ekspressfart. Forvalter Jan Petter Sissener mener å se konturene av et konsern under avvikling.

Han sier han ikke tror Orkla eksisterer i sin nåværende form om to år. I sin ytterste konsekvens er det et spørsmål om det kommer til å finnes et Orkla i det hele tatt, sier Sissener, som mener Orkla har en klar realisasjonsstrategi og følger den.

Den rike, sveitsiske IT-gründeren Peter Wieland trosser høye skatter og flytter til Norge. Han har nå kjøpt storgården Lunde Gård i Østfold for 42 millioner kroner.

Gården har 97 mål dyrket mark og 427 mål skog, og er skreddersydd for hestehold. Wielands samboer er rytter, men hun vil fortsette å være skattemessig bosatt i Sveits.

Equinor kan trylle frem 200 milliarder kroner i verdier ved å skille ut fornybardelen. Det mener Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank.

Han tror det kun er et spørsmål om tid før det skjer, og peker på at fornybarvirksomheten fungerer som et tungt lodd på Equinors markedsverdi i dag.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV. En sentral mann i arbeidet med statsbudsjettet har uttalt seg om et svært så aktuelt skatteforhold, nemlig exitskatten, og han har mistet poenget. Ved slurv eller bevisst villedning.

Det «skattehullet» Fylkesnes viser til nå, forsvant den 29. november 2022! Da var det slutt på skatteamnestiet for latente skattegevinster. Fylkesnes følger altså dårlig med, men har likevel en sentral rolle i budsjettforhandlingene. Han burde stå på gangen, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

BlueNord: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Borregaard: Kl. 07.00, hos Handelsbanken Capital Markets kl. 08.30, webcast

Elopak: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Telenor: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norsk Titanium: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

SpareBank 1 Nord-Norge: Webinar kl. 09.15

Soiltech: Webcast kl. 11.00

Sparebanken Vest: Kl. 13.00, pres. torsdag

Ekornes QM Holding, SpareBank 1 Sogn og Fjordane, Voss Veksel- og Landmandsbank, Wilh. Wilhelmsen Holding

Makro:

Australia: KPI-indikator september, kl. 01.30

Australia: Inflasjon 3. kv., kl. 01.30

Japan: Forbrukertillit oktober, kl. 06.00

Frankrike: BNP 3. kv. foreløpig, kl. 07.30

Spania: BNP 3. kv. flash, kl. 09.00

Spania: Inflasjon oktober foreløpig, kl. 09.00