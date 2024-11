Hexagon Purus ønsker å hente én milliard kroner

Hexagon Purus har engasjert ABG Sundal Collier, Arctic Securities og Danske Bank for å hente inn én milliard kroner i frisk kapital. Emisjonskursen, og det endelige antall aksjer som skal utstedes, vil bli bestemt av selskapets styre basert på en såkalt akselerert bokbyggingsprosess.

Den friske kapitalen skal brukes til å finansiere selskapets forretningsplan, og er ment å sikre full finansiering godt forbi punktet for en positiv kontantstrøm.

I en børsmelding fremgår det at Hexagon Composites vil tegne seg for 383 millioner kroner mens Mitsui & Co. vil kjøpe aksjer for 250 millioner kroner. Adm. direktør Morten Holum og finansdirektør Salman Alam vil tegne seg for 500.000 kroner hver.

Offentliggjør kvartalstallene

I forbindelse med emisjonsnyheten har selskapet gått ut med kvartalstallene en uke før planlagt. I tredje kvartal omsatte Hexagon Purus for 544 millioner kroner og fikk et negativt EBITDA-resultat på 51 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal var kontantbeholdning på omtrent 269 millioner kroner mens ordrereserven var på omtrent 913 millioner kroner.

Onsdag formiddag var Danske Bank-analytiker Elliot Jones ute med en ny kjøpsanbefaling på Hexagon Purus, hvor han gjentok sitt kursmål på 13 kroner. Der beskrev han en potensiell kapitalinnhenting som en viktig katalysator.

Onsdag sluttet aksjen på 7,72 kroner, etter en kursoppgang på 1,1 prosent, noe som gir selskapet en børsverdi på 2,2 milliarder kroner.