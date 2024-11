Finanstilsynet gir SpareBank 1 Markets bot på 17 millioner kroner

Finanstilsynet har undersøkt hvordan SpareBank 1 Markets plasserte en aksjepost i Crayon Group Holding 25. januar 2024. I en melding fra Finanstilsynet konkluderes det med at med at meglerhuset formidlet innsideinformasjon til investorer uten å etterleve krav til forsvarlig informasjonshåndtering.

Finanstilsynet understreker blant annet at spredning av innsideinformasjon er særlig egnet til å undergrave tilliten til markedet, og at SpareBank 1 Markets ved sin svært mangelfulle håndtering av plasseringen har muliggjort og tilrettelagt for misbruk av innsideinformasjon.

Finanstilsynet har truffet vedtak om å ilegge SpareBank 1 Markets et overtredelsesgebyr på 17 millioner kroner.