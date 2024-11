Ray Dalio er bekymret for landets fremtid etter valget. Han har flere ganger bedt om reformer og mener at forskjellene mellom det demokratiske og republikanske partiet har blitt så store at de virker uforsonlige, det skriver CNBC.

På en konferanse i Saudi-Arabia onsdag snakket Dalio, som også er grunnleggeren av investeringsselskapet Bridgewater, om utfordringer knyttet til valget. Et tema som også ble trukket frem var det økende underskuddet i USA.

Venter store underskudd

I tillegg ga milliardærene investorene råd om hvordan de best kan posisjonere egne porteføljer i møte med problemet.

Om politikken i USA understrekte han viktigheten av en samling av folket:

– Dette med venstre, høyre og kjempe mot hverandre er et problem spesielt når det blir ekstremt. Jeg mener det trengs en samling av amerikanere rundt midten og at det må gjennomføres reformer, sier han og fortsetter:

– Det må være en sterk leder som kan gjennomføre reformene. Ingen av de kandidatene vi har nå gjør det for meg.

Dalio synes at Trump er mer kapitalistisk og at Harris derfor kan være bedre for det nasjonale kapitalmarkedet. Han advarte imidlertid om at store underskudd vil prege økonomien uansett hvilket parti som vinner valget.