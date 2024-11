Microsoft slo forventningene: Bedre vekst enn ventet i skyvirksomheten

Microsoft rapporterte bedre kvartalsresultater enn ventet, drevet av økt vekst i Azure-skyinfrastruktur. Aksjen falt over 6 prosent i etterhandelen.

Netto inntekter endte på 24,67 milliarder dollar, noe som er opp fra 22,29 milliarder dollar på samme tid i fjor.



Konsensus forventet på forhånd at Microsoft skulle vise til en år over år omsetningsvekst på 14 prosent. Det var på forhånd ventet en inntjening per aksje på 3,1 dollar og en omsetning på 64,51 milliarder dollar. Omsetningen endte på 65,59 milliarder dollar.

Bedre enn ventet i sky

For Cloud-segmentet lå konsensus på forhånd med 24,04 milliarder dollar i inntekter. Cloud-segmentet inkluderer blant annet infrastruktur fra Azure. Azure hadde en kvartalsvis vekst på 33 prosent, noe som er litt høyere enn konsensus sine estimater på 32,8 prosent.

Cloud segmentet sett under ett genererte 24,09 milliarder dollar i inntekter, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent.

Programvareselskapet har revidert sin segmentrapportering, noe som har ført til at en større del av rapporten går under segmentet Produktivitet og Forretningsprosesser.

Microsoft sin aksje er har steget med 16,63 prosent hittil i år frem til børsens stengetid onsdag, noe som er lavere enn Nasdaq-indeksen som er opp med 25 prosent.