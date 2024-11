Denne aksjeporteføljen banker markedet

– Sektoren vår er på vei ut av en syklisk nedgang, og vi forventer at veksten vil ta seg opp i virksomheten vår i løpet av de kommende kvartalene med sterkere etterspørsel etter IT-investeringer, uttalte han i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalsrapporten.

Tåler en støyt: Atea, og administrerende direktør Steinar Sønsteby, ønskes velkommen inn i Kapital-porteføljen. Selskapets robuste forretningsmodell støtter oppunder egen aksjekurs, selv i turbulente børstider. Foto: Iván Kverme

Banker og finans drar børsen

– Bankene kan fortsatt belage seg på eventyrlige rentenettoer, igjen støttende for hele bank- og finanssektoren på Oslo Børs, skrev Kapital tidligere i høst. Våre spådommer står seg godt, i det minste lagt til grunn DNBs tredjekvartalsrapport, som er den eneste bankrapporten som så langt er blitt publisert. Rapporten viste et resultat før skatt på over 15 milliarder kroner, og det rekordhøye kvartalsresultatet var tolv prosent høyere enn målt mot analytikernes forhåndsestimater – og hele ni prosent opp målt mot samme periode i 2023. Bankens rentenetto er hoveddriveren for de bunnsolide kvartalstallene, noe som åpenbart gir føringer om også andre sterke bankkvartalstall utover høsten.

Inkludert vårens utbytteutbetaling på tolv kroner pr. egenkapitalbevis har SpareBank 1 SMN steget med rundt 25 prosent etter at den ble en del av Kapital-porteføljen for litt over ett år siden. Særlig har kursoppturen vært sprek nå i høst, noe som har sendt egenkapitalbeviset opp til historisk høye nivåer. Det er imidlertid mer å gå på, forventer vi, da sannsynligheten er stor for at også SpareBank 1 SMN, i likhet med DNB, leverer kjempetall for tredjekvartal. Dette, sammen med de høye kapitaldekningsnivåene og lave utlånstapene, gir rom for signifikant høyere utbytter for inneværende år enn i 2023. Det bør gi støtet til en serie analytikeroppgraderinger av SpareBank 1 SMN-beviset, noe som i så fall vil være utløsende for nye kursrykk.

Banken blir uansett værende i Kapital-porteføljen. Det gjør også ABG Sundal Collier , som dermed gir oss en betryggende høy finansvekting. Meglerhuset kan se tilbake på et par gode kursuker, spesielt utløst av den sterke tredjekvartalsrapporten. Samtidig vil DNBs oppkjøp av meglerkollega Carnegie i seg selv heve investorinteressen for megleraksjer i sin alminnelighet, resonnerer vi. Det bør sende ABG Sundal Collier-aksjen ytterligere opp selv etter en utbyttejustert kursoppgang i år på rundt 15 prosent.

Rentene holder seg høye

Vi går dermed inn i november med en litt mer defensiv Kapital-portefølje, når miksen nå består av Aker Solutions , Subsea 7 , SpareBank 1 SMN, ABG Sundal Collier og altså nykommeren Atea på bekostning av Crayon Group. Initiativet tar vi som allerede nevnt for å unngå all børsstøy vi forventer å se etter presidentvalget. Samtidig har markedsbetingelsene i den senere tid utviklet seg i feil retning, blant annet har de lange amerikanske statsobligasjonsrentene steget ytterligere og vitner om frykt for at USA-rentene forblir relativt høye i lang tid fremover. Dessuten går gullprisen i taket, noe flere markedsanalytikere mener henger sammen med den ubekvemheten som råder blant investorene opp mot størrelsen på det amerikanske stasbudsjettunderskuddet. Svake kinesiske makrotall øker også sjansen for at november blir en heller tung og seig børsmåned, både globalt og på Oslo Børs.