Når den nye oljen glipper

Debattinnlegg: Snorre Nordmo, partner og leder for kapitalforvaltning i Arntzen de Besche

Veksten i fondsbransjen er en global trend. Denne trenden vil fortsette. PwC anslår at fond innen 2027 vil holde en forvaltningskapital på over 147 trillioner dollar globalt.

Snorre Nordmo. Foto: Marie Roksund

Våre naboer i Sverige er på offensiven, og vil ta del i denne veksten. Der jobbes det med tiltak for å styrke rammevilkårene for fondsbransjen og erstatte utdatert infrastruktur for fond. Blant annet vurderer svenske myndigheter å åpne for særskilte selskapsformer med variabel kapital for fond, noe som vil senke kostnadene for fondsinvestorene samtidig som det vil styrke den svenske fondsbransjen i den internasjonale konkurransen.

Det er neppe tilfeldig at Sverige vurderer slike grep. Myndighetene i Irland har de siste 30 årene satset på fondsbransjen, og fått solid avkastning. Fasit for Irland i 2023 var over 37.000 sysselsatte og direkte skatteinntekter på over 11 milliarder kroner (Indecon/Irish Funds). I Irland er fond en industri. Samtidig flagger norske fond og forvaltere ut grunnet dårlige rammevilkår.

Målet er ikke å skape et skatteparadis, men å øke fremtidige skatteinntekter fra det som kan bli en av Norges viktigste bransjer i fremtiden

Tilsvarende sysselsetting og inntekter vil ikke erstatte Norges fremtidige tap av oljeinntekter alene, men det vil være et steg i riktig retning. Norge har allerede sterke aktører innen kapitalforvaltning, også statlig gjennom Norges Bank Investment Management (NBIM) og Folketrygdfondet, og vi har derfor en unik mulighet til å bygge videre på den kapitalen og kompetansen vi allerede besitter.

Det er i denne sammenheng flere grep som kan vurderes for å styrke norsk fondsindustri. Her er forslag til tre enkle grep:

Vedta et regelverk som åpner for etablering av særskilte selskapsformer for fond, med variabel kapital og muligheten for fondsstrukturer med underfond, mv.

Opprettholde finansieringen av Finanstilsynet, slik at det kan fortsette det gode arbeidet med tilsyn av og tilrettelegging for den norske fondsbransjen.

Vedta et stabilt skatteregime for fond, som gir bransjen forutsigbarhet og et «level playing field» i konkurransen om internasjonale fond og forvaltere. Målet er ikke å skape et skatteparadis, men å øke fremtidige skatteinntekter fra det som kan bli en av Norges viktigste bransjer i fremtiden.

Om Norge på lang sikt klarer å bli like suksessfullt som Irland og Sverige er uvisst, men vi bør som et minimum unngå at de fondene og forvalterne vi har flykter landet.

Snorre Nordmo

Partner og leder for kapitalforvaltning i Arntzen de Besche

(Nordmo representerer en rekke kapitalforvaltere i Norge og utlandet. Red.)