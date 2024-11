Høy utlånsvekst for SpareBank 1 Sør-Norge

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

SpareBank 1 SR-Banks resultat i tredje kvartal var 1,45 millarder kroner etter skatt, 388 millioner kroner høyere enn samme kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen var 17,5 prosent, mot 14,5 prosent i samme kvartal i 2023.

1. oktober i år fusjonerte SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge og dannet SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

SpareBank 1 SR-Banks resultat var drevet av økte renteinntekter og resultatbidrag fra tilknyttede selskaper. Brutto utlånsvekst de siste tolv månedene var på 7,3 prosent, tilsvarende 19,7 milliarder kroner.

Personmarked sto for 12,4 milliarder kroner, som ga en utlånsvekst i divisjonen på 7,9 prosent. Det er betydelig over tolv måneders gjeldsvekst i norske husholdninger, som på landsbasis var 3,5 prosent i august. I Storkunde var utlånsveksten på 5,7 prosent, mens den var 11,9 prosent i Bedriftsmarked og Landbruk.

Netto renteinntekter økte med 173 millioner kroner i kvartalet fra tredje kvartal i fjor. «Økningen skyldes økt utlånsvolum, bedring i utlånsmarginer og høyere renter på egenkapitalen, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Netto inntekter fra finansielle investeringer ble på 514 millioner kroner. I forbindelse med fusjonen av Eika og Fremtind Forsikring ble det inntektsført 452 millioner kroner som en engangseffekt i kvartalet.

Ordinært resultatbidrag fra tilknyttede selskap, inkludert SpareBank 1 Gruppen AS, utgjorde 203 millioner kroner dette kvartalet.

Driftskostnadene i SpareBank 1 SR-Bank ble 891 millioner kroner i kvartalet, opp 105 millioner kroner fra i fjor. Av dette utgjorde fusjonskostnader 65 millioner kroner av økningen.

Kostnadsprosenten for konsernet ble 32,3 prosent, mot 37,4 prosent i samme periode i fjor.

SpareBank 1 SR-Bank hadde også en økning i nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser, samt nedgang i andre inntekter i tredje kvartal.

Nedgang i andre inntekter kom som følge av sesongvariasjon fra datterselskapene innen regnskap, rådgivning og eiendomsmegling.

Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser ble 160 millioner kroner i tredje kvartal. I samme kvartal i 2023 inntektsførte konsernet 78 millioner kroner.

– I tredje kvartal så vi en økning i nivået på nedskrivningene i konsernet. Kvaliteten i vår portefølje er god, og de neste tolv månedene sier flertallet av bedriftene i landsdelen vår at de venter å være lønnsomme, øke omsetningen og ansette flere. Det ser ut til at folk og bedrifter flest er godt rustet for det kommende året, sier konsernsjef Inge Reinertsen.

SpareBank 1 Sør-Norges proforma resultat for tredje kvartal, etter sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge, var på 1,959 milliarder kroner etter skatt.

Sparebank 1 Sør-Norge (proforma) (Mill. kr) 3. kv./24 Rentenetto 2.308 Sum inntekter 694,0 Resultat før skatt 2.312

Sparebank 1 Sør-Norge

Proformaresultatet hittil i år var på 5,049 milliarder kroner.

Resultatet før skatt for SpareBank 1 SR-Bank endte op 1,704 milliarder, opp fra 1,396 milliarder i samme kvartal i fjor. Etter skatt er resultatet på 1,45 milliarder, opp fra 1,062 milliarder.

Det gir et resultat pr. aksje på 5,19 kroner, mot 3,94 kroner i fjor.