Norges Bank kutter kronesalget

Norges Bank kutter dermed kronesalget med 250 millioner.

I oktober solgte det 400 millioner kroner daglig. Fra og med juli har beløpet vært 400 millioner kroner, og beløpet har stort sett holdt seg i dette området i hele år.

I fjor ble det daglig ble solgt mellom 1 og 1,9 milliarder kroner, og i 2022 var beløpet oppe i 4,3 milliarder kroner daglig mot slutten av året.

Kronesalget skjer for å veksle om oljeskatteinntekter i norske kroner til valuta for Oljefondets investeringer internasjonalt. Grovt forenklet øker kronesalget når oljeskatteinngangen øker, og reduseres når mer av inntektene brukes over statsbudsjettet.

Finansdepartementet har varslet at antall oljeskatteterminer økes fra seks til ti for å redusere volatiliteten i skatteinngangen, og dermed også i de påfølgende valutatransaksjonene. Dette, sammen med systematisk lavere beløp, har redusert fokuset fra valutamarkedet på Norges Banks transaksjoner.