Sindre Finnes har solgt alle aksjene og sier opp jobben i Norsk Industri, skriver han på Facebook.

«I november i fjor gav jeg et løfte om at jeg gradvis skulle selge alle mine børsnoterte aksjer, og heller ikke kjøpe nye, så lenge Erna er statsministerkandidat eller statsminister. Siden har jeg ikke kjøpt aksjer, og i går solgte jeg den siste jeg hadde», innleder han innlegget. Han skriver videre at han har startet en prosess for å selge den unoterte aksjen Blueeye Robotics.

Videre trekker han frem at han har bestemt seg for å forlate jobben i Norsk Industri.

«Denne avgjørelsen handler om flere ting. For det første er det en tid for alt. Jeg har hatt 27 gode år på jobb i industriens tjeneste i Oslo og nå har jeg lyst til å tilbringe mer tid hjemme i Bergen og på Vestlandet.»

Han peker også på at han er lei at pressen tar kontakt med ansatte i Høyre og Norsk Industri for spørsmål om ham.

«For det andre synes jeg det er ufornuftig bruk av tid og ressurser, at dyktige folk i Ernas stab, i Norsk Industri og hos ulike myndigheter, skal oppholdes med å svare på alle mulige spørsmål fra pressen om meg og min rolle i Norsk Industri.»

Finnes skal nå se etter arbeid i Bergen, der han bor med partileder Erna Solberg.