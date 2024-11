Venter Bitcoin-rally ved Trump-seier

Det britiske banken Standard Chartered la ut en analyse for én uke siden hvor de spår at Bitcoin vil stige til 125.000 dollar innen utgangen av året, dersom Republikanerne får kontroll over Kongressen, både i Representantenes hus og Senatet.

Hvis Trump vinner valget, indikerer opsjoner, pr. forrige uke, en prisøkning på rundt 4 prosent idet valgresultatet blir kjent, skriver Geoff Kendrick i Standard Chartered. Han påpeker at det er stor interesse for Bitcoin-opsjoner med strike 80.000 dollar som «antyder at BTC-prisen raskt kan bevege seg mot dette nivået».

«Vårt hovedscenario er at Bitcoin når rundt 73.000 dollar innen valgdagen, noe under all-time high på ca. 73.800 dollar fra mars. I dette tilfellet antyder overnight-opsjoner en oppgang på cirka 4 prosent til rundt 76.000 dollar når valgutfallet er kjent», skriver Kendrick.

Harris bedre enn Biden

Videre priser opsjonsmarkedet inn «omtrent 10 prosent oppgang i løpet av få dager» etter valget, dersom Trump vinner, ifølge Kendrick.

Skulle Harris vinne, venter Kendrick et fall i kursen, og forventer at Bitcoin vil omsettes for 75.000 dollar innen årsslutt. «Vi tror en Harris-administrasjon vil være mindre negativ for kryptovaluta enn en ny Biden-administrasjon. Selv om regulatoriske endringer kan ta lengre tid under Harris enn Trump, tror vi fortsatt BTC kan avslutte året rundt 75.000 dollar», heter det i analysen.

Torsdag ettermiddag står Bitcoin i 70.543 dollar pr. stykk.