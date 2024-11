Gruser Elon Musk-rekord

Aksjeplanen er en del av et bredere mål om å samle inn 42 milliarder dollar. Dersom planen gjennomføres vil den langt overstige rekorden til Tesla som ble satt for rundt 4 år siden. Hittil i år har MicroStrategy hentet over 3,5 milliarder dollar, det skriver Bloomberg.

Selskapet føyer seg inn i rekken av selskaper med en lojal investorbase blant småsparere. Det kommer etter at selskaper som GameStop og AMC Entertainment tidligere oversvømmet markedet med nye aksjer.

Steget til himmels

Størrelsen på aksjeprogrammet til MicroStrategy er det som skiller seg ut. Medgründer Michael Saylor har tiltrukket seg flere følgere. Beløpet som ble kunngjort onsdag, overgår verdens fire største avtaler så langt som til sammen beløper seg til 19 milliarder dollar.

Tesla hentet inn 10 milliarder dollar gjennom to separate avtaler over litt mer enn tre måneder i 2020. Eiendomsfondet Welltower samlet inn mer enn 11 milliarder dollar gjennom programmer som strakk seg over flere år.

For MicroStrategy er salg av aksjer og konvertibel gjeld for å kjøpe Bitcoin en viktig del av virksomheten. Selskapets markedsverdi har steget med 475 prosent det siste året, noe som tilsvarer mer enn fire ganger så mye som Bitcoins oppgang på 105 prosent i samme periode.