Verdiaksjer fosser frem – også inn mot 2025

– Kommende uke oppfordrer vi investorene til å trå varsomt på Oslo Børs, en uke som heller ikke byr på de store kursutslagene. Flere ønsker å sikre sine kursgevinster, men sparebankene vil etter alle solemerker fortsette å skinne på bred front, godt hjulpet av nye kjøpere, skrev vi forrige fredag i Kapitals helgebriefing.

Våre børsspådommer har stått seg godt. Mens Hovedindeksen i løpet av den siste uken har korrigert ned rundt 0,8 prosent, har sparebankene i snitt lagt på seg 0,7 prosent. Inn i en ny uke der det amerikanske presidentvalget naturligvis tar det meste av oppmerksomheten, forventer vi å se mer av denne ukes børstrekk. Det vil si at investorene fortsetter å trå varsomt, men der sparebankene får tilsig av stadig nye kjøpere som vet å posisjonere seg inn mot bankenes inntjeningsfest, utløsende for utbyttegrader helt opp mot syv–åtte prosent.

Samtidig vris mer og mer av de tilgjengelige kjøpsvolumene mot store, tunge børsselskaper som blant annet Orkla og Telenor . Dette er såkalte verdiaksjer, en type selskaper som innehar en kjent og forutsigbar forretningsmodell, opererer i mer modne markeder mens eierne løpende blir tilgodesett med rundhåndede dividender. I et børsmarked som er langt unna å få merkelappen forutsigbart, vil Oslo Børs likevel få støtte av flere investorer, forventer vi, som suksessivt øker eksponeringen mot både sparebanker og flere av de større verdiselskapene. Parallelt setter utsikter til en fortsatt stram norsk pengepolitikk, kombinert med den tiltagende interessen for mer defensive verdipapirer, et klart press på hele bredden av børsens vekstaksjer. Aksjonærene i analytikeryndlingen Crayon GroupCrayon må for eksempel innse at etter et kursfall siste uke på rundt ti prosent har papirverdier for om lag 900 millioner kroner forduftet.

Hittil i år har Hovedindeksen steget med nærmere ti prosent, noe som i et usikkert børsmarked sannsynligvis vil friste mange investorer til å sikre flere gevinster. Samtidig stiger gullprisen nær sagt daglig, og reflekterer nok også den frykten som globalt råder rundt ikke bare utfallet av det amerikanske presidentvalget, men også omkring landets statsfinanser. Som Norne Securities skriver i dagens månedsrapport, synes USAs gjeldsvekst å være helt ute av kontroll der underskuddet nå tilsvarer et helt oljefond. Og mens norsk rentekutt drøyer, fortsetter amerikanske statsobligasjonsrenter å stige.

Børsrådet forblir – trå varsomt! Men sparebanker og defensive aksjer inkludert Telenor – som siste handelsuke er opp over fire prosent – vil etter alle solemerker likevel stå seg godt utover høsten.