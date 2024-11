Frykten faller etter månedens viktigste nøkkeltall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 18.201,86 poeng, mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 41.948,43 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.729,68 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,7 prosent til 22,08.

«Resultatsesongen for tredje kvartal fortsetter i dag med giganter som ExxonMobil og Chevron. Oljeselskapene har også slitt i det siste på grunn av fallende oljepriser», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Amazon stiger 7,2 prosent i åpningsminuttene etter selskapets kvartalspresentasjon.

Månedens viktigste nøkkeltall

Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA økte med beskjedne 12.000 personer i oktober, langt under forventningene på 113.000. Tallet omtales som månedens viktigste nøkkeltall. Arbeidsledighetsraten var 4,1 prosent, hvilket var i tråd med forventningene.

– Dette var blandet kost, og litt vanskelig å tolke. Men i sum var det svakere enn ventet, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Valgstøy

Nordea-strategene Joachim Bernhardsen og Erik Bruce mener valget i USA, som er rett rundt hjørnet, skaper en viss usikkerhet om det kortsiktige bildet i aksjemarkedet. I en ny rapport fra Norda anbefaler de likevel aksjer fremfor obligasjoner.

– Underliggende er vi positive til aksjer relativt til obligasjoner. Kombinasjonen av utsikter til brukbar økonomisk vekst sammen med rentekutt fra sentralbankene er et bra miljø for aksjer, sier Bruce.