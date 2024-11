Berkshire Hathaway hadde et resultat etter skatt på 26,25 milliarder dollar i tredje kvartal. Det var en betydelig forbedring fra fjorårets negative 12,77 milliarder dollar i samme kvartal.

Selskapet gikk ut av tredje kvartal med en kontantbeholdning på 352,2 milliarder dollar, tilsvarende 3.871 milliarder korner, opp fra 276,9 milliarder dollar ved utgang av andre kvartal.

Økningen kommer blant annet som følge av at Berkshire solgte 25 prosent av Apple-aksjene for i overkant av 20 milliarder dollar. Samtidig solgte de Bank of America-aksjer for rundt 9 milliarder dollar.

Apple-salg

Porteføljeforvalter i Stolt Explorer, Bernt Berg-Nielsen, som er aksjonær i Berkshire, tror nedsalget i Apple skyldes flere faktorer, men han tolker det ikke som en bredere markedsfrykt fra Buffetts side.

P/E på Apple har gått fra 13, da Berkshire kjøpte i 2016, til 36 på 2024-resultatet. Samtidig har inntjeningsveksten vært lav de siste årene, kun 3 prosent i årlig snitt, sier Berg-Nielsen (til Finansavisen).

Han mener Apple-salget minner litt om Coca Cola på slutten av 1990-tallet, da P/E var over 50. Etter at aksjen falt tok det over 10 år før aksjen var tilbake på samme nivå igjen.

– Warren Buffett har i ettertid antydet i ettertid at det var en feil å ikke ta noen penger av bordet i Coca Cola på slutten av 1990-tallet, sier porteføljeforvalteren.

Forsikrings-smell

Fra forsikringsdelen var det rundt 500 millioner dollar i tap fra orkanen Helene, skriver MarketWatch. Fra orkanen Milton er det ventet et tap på 1,3-1,5 milliarder.

Berkshire hadde også et valutatap på rundt 1,1 milliarder dollar i kvartalet, hovedsakelig knyttet til japanske yen.