Gjestekommentar: Mats Wandrell og Christian H. Grosch i Alfred Berg Kapitalforvaltning

Vi posisjonerer våre porteføljer i henhold til makroøkonomiske krefter, verdivurdering og sentiment. For våre allokeringsporteføljer har vi en svak overvekt i nordiske aksjer på bekostning av globale aksjer. Innenfor globale utviklede markeder ser vi mer verdi i Europa enn i USA. Vi har hatt et mer positivt syn på fremvoksende markeder en stund, og har for tiden en nøytral eksponering.

Mats Wandrell, senior porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning Foto: fotograf@stefanbohlin.se

Christian H. Grosch, Head of Investment Solutions & Advisory (asset allocation) i Alfred Berg Kapitalforvaltning Foto: Kristoffer Sandven

Sterk oppgang, men av forskjellige årsaker

I 2024 har de globale fremvoksende markedene fortsatt å komme seg fra bunnivået fra høsten 2023, hvilket sammenfalt med den amerikanske 10-års rentens toppnivå.

I takt med at rentene har gått ned globalt, har også aksjemarkedene i fremvoksende markeder steget. I løpet av årets tre første kvartaler var avkastningen 17 prosent. Det er ikke langt unna verdensindeksen, som steg med 19 prosent.

Det har imidlertid vært en ustabil reise. Kina er som vanlig den tyngste faktoren. Imidlertid har den sterke utviklingen på det indiske aksjemarkedet nå gjort at India begynner å nærme seg Kina i markedsverdi.

De største landene Kina, India og Taiwan har alle hatt sterke oppganger, men av til dels forskjellige årsaker. I Kina har regjeringen varslet stadig mer konkrete tiltak for å håndtere de økonomiske problemene. Det gjelder ikke minst i eiendomssektoren, noe som har vært positivt for aksjemarkedet. Forskjellen denne gangen var at omfanget av de nye støttepakkene vurderes å være så stort at det kan ha en reell effekt på økonomien, i motsetning til tidligere annonserte mindre tiltak.

Taiwan er det markedet som har dratt mest nytte av AI-trenden som ligger bak en stor del av den globale børsoppgangen i år, takket være sin posisjon som ledende innen produksjon av databrikker.

I India er den strukturelle veksten i økonomien intakt. Selv om verdsettelsen på børsen er høy, er dette hovedsakelig drevet av innenlandske investorer. Det gjør markedet mindre avhengig av utenlandsk kapital, som kan være mer volatil. Dermed dempes volatiliteten.

Kan veksten fortsette?

Hvis vi ser fremover, vil en sterkere økonomi i Kina – som et resultat av nylige massive politiske tiltak – ha positive ringvirkninger for alle fremvoksende markeder etter som verdensøkonomien som helhet påvirkes. Det kan ha implikasjoner for forventningene om en global økonomisk myk landing.

Verdsettelsen i Kina er også fortsatt lav i et historisk perspektiv. Gitt at rentene fortsetter å falle globalt – ikke bare i USA, men også i mange fremvoksende økonomier – ser markedsutsiktene for aksjer lovende ut fra mange hold.

Når det gjelder verdsettelse, er fremvoksende markeder fortsatt relativt attraktive sammenlignet med utviklede markeder over lengre tid. Det store spørsmålet nå er presidentvalget i USA og hvilke geopolitiske konsekvenser dette kan få. Begge kandidatene tar til orde for en politikk med mer innenlandsk produksjon.

Det gjenstår å se hvordan dette blir implementert i praksis, og hvordan forholdet til omverdenen, ikke minst Kina, vil utvikle seg etter valget.