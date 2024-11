Særnorske krav ødelegger for finansnæringen

Debattinnlegg: Sven Eide, sjeføkonom og leder for politikk i Finansforbundet

Skjevreguleringen av norske finansinstitusjoner tapper Norge for verdifulle arbeidsplasser. Danske Bank har trukket seg ut av det norske privatmarkedet, nisjebanker flytter over grensen til Sverige, og norske fondsforvaltere registrerer sine fond i Sverige.

Norsk finansnæring er blitt regulert på bakgrunn av frykt og manglende forståelse for EUs betydning for Norge. Myndighetene bør i stedet se på mulighetene. Hva må til for at finansnæringen blir en katalysator for det grønne skiftet? Hvordan kan vi utnytte vårt forsprang som et høyt digitalisert samfunn for å bli ledende i Europa på innovative finansløsninger? Hva trengs for at vi kan bli store innen kapitalforvaltning med den drahjelpen vi har fra Oljefondet?

Kompetansearbeidsplasser forsvinner ut av landet. Små aktører flytter ut. Store aktører satser tyngre i nabolandene våre

Vi kan spore reguleringsiveren tilbake til bankkrisen i kjølvannet av jappetiden på 1980-tallet, da staten måtte trå til med kapital for å redde banker som hadde lidd milliardtap på utlånene sine. Den globale finanskrisen i 2007–2008 håndterte norske banker bra, men globalt innledet krisen et regimeskifte. For bankene ble Basel-III reglene faset inn i EU-regelverket, og gjennom EØS-avtalen også i Norge.

Norske myndigheter har i tillegg innført særnorske innstramminger, på toppen av de strengere reglene som skulle beskytte oss mot den neste finanskrisen. Refleksen fra tidlig på nittitallet passet dårlig til EUs indre marked som vi var blitt en del av.