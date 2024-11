Tar kraftig innpå Trump

I løpet av helgen har sannsynligheten for at Donald Trump vinner valget falt.

Søndag morgen viser bettingtjenesten Polymarket en 56 prosent sannsynlighet for Trump-seier, ned fra 67 prosent onsdag. Ifølge Kalshi-markedet er det 52 prosent for Trump-seier, mens sannsynligheten hos PredictIt er på 48 prosent.

Flere nettsteder, som Politico og ForexLive, peker på Midwest-staten Iowa. For første gang på nesten 30 år regnes ikke Iowa som en vippestat, ifølge Politico. Her vant Trump med god margin i 2016 og 2020.

Samtidig viser nye meningsmålinger fra Selzer at Harris leder over Trump i staten (47 mot 44 prosent). Begge nettstedene kaller det et «sjokk». En annen måling, som Emerson College har gjort for RealClearDefense, gir imidlertid Trump en solid ledelse i Iowa med 54 prosent mot 45 prosent for Harris, skriver NTB.

Satset over 300 mill. på Trump

Det har også vært oppmerksomhet rundt franskmannen «Théo», som har satset over 30 millioner dollar på bettingtjenesten Polymarket at Donald Trump vil vinne.

I et ferskt intervju med Wall Street Journal sier «Théo» at han ikke har noen politisk agenda, og at målet er bare å tjene penger.

Polymarket har kontaktet og sjekket ut Théo, og sier i en uttalelse: «Basert på etterforskningen forstår vi at denne personen tar en posisjon basert på personlige oppfatninger av valget».