Britiske Barclays skriver i en oppdatering at «det går et spøkelse gjennom markedene».

Bakgrunnen er usikkerheten forslagene til Donald Trump, om økte importtariffer og sprikende økonomiske nøkkeltall skaper for verdensøkonomien, skriver analysesjef Christian Keller

Barclays-toppen referer også til Karl Marx: «Det går et spøkelse gjennom Europa – kommunismens spøkelse.» Keller skriver videre at det dominerende temaet i alle medier og nervøsiteten i markedene kan oppsummeres med at: «Det går et spøkelse gjennom markedene — det amerikanske valgets spøkelse».

Høyeste toll siden 1935

Det mest bemerkelsesverdige er, ifølge Keller, forslaget om å øke tollsatsene fra Kina og resten av verden, med henholdsvis 60 prosent og 10 prosent. Med det vil i såfall USAs gjennomsnittlige tollsats havne på et nivå som ikke er sett siden 1935, legger han til.

Han advarer også om at hvis flere hiver seg på denne proteksjonistiske trenden, vil det påvirke globale handels- og investeringsstrømmer. I tillegg, hvis Trumps skatteforslag blir fullt ut implementert, vil det forverre USAs finansielle problemer mer enn Harris', legger han til.

Markedet kan ta helt feil

Keller peker også på at, gitt usikkerheten ved hva som faktisk kommer til å skje etter valget, og hva som er priset inn i markedet, kan det komme et lettelsesrally når valgresultatet er klart.