I forrige meldte Volkswagen at tre fabrikker i Tyskland skal stenges, og titusenvis av ansatte må gå.

Det ble også kjent at bilprodusenten foreslår at arbeiderne må godta et lønnskutt på 10 prosent for å sikre videre investeringer i fremtiden for å fortsatt være konkurransedyktige og dermed sikre arbeidsplasser.

Søndag publiserte Bild am Sonntag et intervju med Oliver Blume, adm. direktør i Volkswagen.

Kostnadskuttprogrammet var uunngåelig for å løse «tiår med strukturelle problemer», sier han, ifølge Reuters.

«Den svake etterspørselen i Europa og betydelig lavere inntjening fra Kina avslører tiår med strukturelle problemer hos VW», sa Blume.

«Kostnadene våre i Tyskland må reduseres betydelig», sa han videre.