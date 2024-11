Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Norge har en ekstrapensjon som betales av skattebetalere og bedrifter som ikke får noe igjen, men går som bonus til noen som ikke skulle hatt den . Nå mangler det 30 milliarder kroner, og det er krise.

Alexandra Plahte, pensjonsekspert i Formue, mener det fremstår som rimelig koko hvordan ordningen med avtalefestet pensjon fungerer idag. Hun sier det er liten tvil om at dagens AFP-ordning har lite til felles med den gamle AFP-ordningen.

Thomas Nielsen, forvalter i First Fondene, slakter såkalt analytikermassasje, som han mener undergraver tilliten til markedet.

Han synes det er på høy tid at praksisen får mer fokus, og at Finanstilsynet i enkelte tilfeller bør gå med på å straffe selskaper for å dele informasjon ikke alle har tilgang til.

IT-selskapet Iteam har gjort sitt 20. oppkjøp etter at det ble en del av Equip Capital. Denne gang er det Rygge-selskapet Braathe Gruppen som kjøpes.

Iteam anslår at det nå vil ha en omsetning på over 1,7 milliarder kroner i år. Det tilsvarer en tidobling fra 2020.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget i USA. Hvis Donald Trump vinner og blir USAs neste president, hva kan vi vente i aksjemarkedene, som ennå ikke er diskontert i aksjekursene?

Vi må nesten legge til grunn at Trump raskt vil ilegge alle importvarer en ganske høy toll, kanskje rundt 20 prosent. Det blir det en form for handelskrig av. Trumps handelspolitikk er en katastrofe, og det er rimelig å tro at aksjekursene på sykliske varer vil falle, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Makro:

Tyrkia: Inflasjon oktober, kl. 08.00

Spania: PMI industri oktober, kl. 09.15

Italia: PMI industri oktober, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri oktober endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri oktober endelig, kl. 09.55

ØMU: PMI industri oktober endelig, kl. 10.00

ØMU: Sentix investortillit november, kl. 10.30

USA: Industriordrer september, kl. 16.00

Australia: PMI tjenester oktober endelig, kl. 23.00

Annet:

Norsk Titanium: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Mentor Medier: Aksjonærmøte, selskapets lokaler, kl. 17.00

Utenlandske:

Berkshire Hathaway, Biontech, Fox, NXP Semiconductors, Palantir Technologies, Ryanair, Super Micro Computer

Ekskl. utbytte:

Aker BP