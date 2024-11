Norne Securities rydder opp i porteføljen

I løpet av oktober gikk den anbefalte porteføljen til Norne Securities opp 0,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs klatret 1,1 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,2 prosent hittil i år.

Bankbytte

I starten av november velger analysesjef Petter Slyngstadli å vrake Rolaland Sparebank og SpareBank 1 Sør-Norge til fordel for Sparebanken Vest, som også er Nornes største eier, og Sparebanken Møre. Han forventer at 2024 blir et rekordår for rentemarginene og lønnsomheten i banksektoren.

Sparebanken Vest får et kursmål på 155 kroner mens Sparebanken Møre får et kursmål på 98 kroner.

En spennende uke i USA

Tirsdag er det presidentvalg i USA. Slyngstadli understreker at Trump anses som mer næringslivsvennlig, men da utelukkende for det amerikanske næringslivet.

«Han vil kutte bedriftsbeskatningen, mens Harris vil øke den, samtidig vil han innføre en generell 10 prosent toll på varer fra utlandet, og 60 prosent for alt fra Kina. Dette kan skape motvinder for global økonomi og inflasjonsbekjempelsen», skriver Norne Securities i en markedsoppdatering.

Analysesjefen mener det venter en ny krise «bak svingen» for den nye presidenten, ettersom USAs gjeldsvekst synes å være helt ute av kontroll.

«Når hvetebrødsdagene til en ny president er over, og en fundamentalt feilbalansert motor i verdensøkonomien (USA) skal adressere sine ubalanser, kan det bli volatilitet», understreker Slyngstadli.