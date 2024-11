JPMorgan før valget: – Kjøp nedgangen i aksjer

Storbanken JPMorgan anbefaler å kjøpe aksjer ved en potensiell børsnedgang i kjølvannet av presidentvalget i USA.

Gull blir imidlertid vurdert som det tryggeste, hvis man ønsker å sikre seg mot utfallet og usikkerheten i kjølvannet av valget. Og strategene i banken tror det kan være smart å eie både aksjer og gull ut året.

Olje

Råvaresjef Natasha Kaneva ser at begge presidentkandidatene har fokus på energisikkerhet, og at de vil ha lave energipriser for å holde inflasjonen lav.

Dersom Donald Trump vinner valget, og gjeninnfører oljesanksjoner mot Iran, tror hun ikke at Opec vil kompensere for det tapte volumet. Hun tror imidlertid at en Trump-administrasjon, for å holde tilbudet oppe og prisene lave, vil øke innenlandsk energiproduksjon med 3 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag.



Inflasjon og renter

En generell toll på 10 prosent på alle importerte varer vil øke inflasjonen med 1,5 prosent, mens en 60 prosents toll på kinesiske varer vil føre til en økning på 1,1 prosent, anslår rentestrategene i banken.

Strategene tror 10-årsrenten vil stige med 40 basispunkter i løpet av to uker dersom republikanerne vinner valget og begge kamrene i Kongressen. Hvis Trump vinner valget, men Kongressen blir delt, tror strategene at tiårsrenten stiger med 10 basispunkter.

Hvis Harris vinner valget, men Kongressen blir delt, anslår banken uendret rente på både 2- og 10-årsrenten. Hvis Demokratene vinner alt, anslår de at 10-årsrenten kan stige med 20 basispunkter.

Pr. 3. november anslår strategene i banken at markedet har priset inn 60-70 prosent sannsynlighet for Trump-seier.