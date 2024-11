Med en ny børsmåned i gang trekker JP Morgan sine favoritter for november. I den siste handelsdagen i oktober på torsdag, endte de ledende indeksene i USA måneden i minus som markerte slutten på fem måneder med oppgang, både S&P 500 og Nasdaq Composite som hadde sin verste dag på over enn en måned.

Den negative utviklingen skjer midt i resultatsesongen, som så langt ser ut til å være ganske sterk. Per mandag hadde omtrent 72 prosent av selskapene i S&P 500 rapportert, og om lag 3 av 4 har slått analytikernes estimater for inntjening.

Med valget rundt hjørnet har JPMorgan oppdatert sin liste med favoritter, som fokuserer på vekst, inntekt, prising og short-salg-strategier. Investeringsbanken la til én aksje og fjernet to fra oktobers liste. Månedens eneste tillegg er Regency Centers, mens CarMax og Entergy ble fjernet.

JP Morgan sine favoritter TIKER NAVN STRATEGI ANBEFALING KURSMÅL ($) CAT Caterpillar Verdi Overvekt 500 ANF Abercrombie & Fitch Vekst Overweight 195 UAL United Airlines Holdings Verdi Overvekt 108 LNG Cheniere Energy Verdi Overvekt 218 SCHW Charles Schwab Vekst Overvekt 87 EPR EPR Properties Inntjening Overvekt 51 REG Regency Centers Vekst Overvekt 77 ABBV AbbVie Verdi Overvekt 210 LLY Eli Lilly Vekst Overvekt 1100 T AT&T Verdi Overvekt 25 DELL Dell Technologies Verdi Overvekt 160

JP Morgan

Carvana har hatt et sterkt år, med en kursvekst på over 330 prosent. JPMorgan forventer at denne positive utviklingen kan fortsette, og har gitt aksjen en overvekt-anbefaling med et kursmål på 300 dollar. Som tilsvarer en potensiell oppside på omtrent 31 prosent fra fredagens sluttkurs.

Eli Lilly er en annen av bankens lodd med vekst-fokus, selskapet har nedjustert forventningene til inntjeningen på årsbasis, og nådde heller ikke forventningene for omsetning og inntjening i tredje kvartal. Likevel sa administrerende direktør David Ricks at den underliggende etterspørselen etter slankemedisinen Zepbound og diabetesbehandlingen Mounjaro fortsatt er sterk.