John Fredriksens nye børsjuveler

Nærmest i det skjulte har sparebankene på Oslo Børs – mer eller mindre uten unntak – nådd rekordkurser nå i høst. Og børsoppturen har på ingen måte rot i naiv fremtidsoptimisme, men i godt, tradisjonelt bankhåndverk. Dette har sendt inntjeningen til himmels, som i sin tur gir rom for utbyttenivåer mange analytikere mente var utopisk for bare få år siden. SpareBank 1 Nord-Norge-kursen har satt nye rekorder i høst, ytterligere støttet av en råsterk tredjekvartalsrapport som viste et resultat før skatt som var dobbelt så høyt som målt mot samme periode i 2023. Bankoptimismen råder også internt.

– Det nordnorske næringslivet har stått stødig i stormen. Nord-Norge ser foreløpig ikke noen særlig økning i konkurser, og arbeidsledigheten er nærmest ikke-eksisterende. Vi eksporterer fortsatt varer verden trenger, og lav kronekurs er mer gunstig i nord enn i sør. Vi har også svært lave tap, uttalte bankens konsernsjef, Hanne Karoline Kræmer, ved tredjekvartalsfremleggelsen.

Børsens nye bankgeneral

En som til de grader har skutt gullfuglen med den pågående sparebankfesten, inkludert årets kursopptur i SpareBank 1 Nord-Norge på rundt 15 prosent, er landets desidert rikeste privatperson. Investor John Fredriksen er i dag børsens klart mektigste sparebankinvestor med betydelige eierandeler i både Sparebanken Vest, Sparebanken Sør og altså i SpareBank 1 Nord-Norge. Etter de friske kursoppgangene i 2024 har Fredriksen – som Kapital tidligere i høst beregnet satt på en privatformue anslått til rundt 250 milliarder kroner – sparebankposisjoner som samlet sett er verdt nær halvannen milliard kroner.

Hvorfor Fredriksen og hans investeringsteam i familieselskapet Geveran Trading har så stor tro på flere av Norges største sparebanker, har det ikke lykkes Kapital å få noen kommentarer rundt. Men et hovedmotiv kan være sparebankenes generelt sett sterke kurshistorikk og konservative utlånsporteføljer, som demper risikoen for massive utlånstap, kombinert med attraktive utbytter som for inneværende år kan komme opp i mellom syv og åtte prosent. Bankpostene utgjør dessuten et godt supplement til Fredriksens øvrige investeringsportefølje med store eierandeler innenfor oppdrettsbransjen, eiendom, tank- og riggsektoren og luftfart, blant annet. Uansett har sparebankene i 2024 gitt Fredriksen gode resultatbidrag med samlede kurs- og utbyttegevinster på over 300 millioner kroner.

Flere sparebank-fans

Kan Fredriksen se frem til enda mer sparebankfest også i 2025? På ingen måte usannsynlig, særlig med tanke på den brede analytikerstøtten. Nylig hevet blant annet SpareBank 1 Markets anbefalingen på SpareBank 1 Nord-Norge med nytt kursmål 130, klart over dagens. Sannsynligvis venter nye sterke sparebanktall, også som følge av en fortsatt stram norsk pengepolitikk som sikrer bankene råsterke rentenettoer.

Og mens Fredriksen har plukket seg ut Sparebanken Vest, Sparebanken Sør og SpareBank 1 Nord-Norge, satser Jan Petter Collier på Sparebank 1 Sør-Norge. ABG Sundal Collier-gründeren og mangemilliardæren er i dag på listen over bankens største eiere, i likhet med andre med lang fartstid i ABG Sundal Collier-systemet.