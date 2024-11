Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Jens Glasø skal ta selskapet Tyrill på børs med Jan Haudemann-Andersen, Arne Blystad og Torstein Tvenge . Bak kulissene pågår et hemmelig drama om eierskapet i hovedvirksomheten, zambiske Kazang, som gründerne ikke vil gi slipp på.

Glasø og investorene har trodd at de eide 60 prosent av Kazang, mens de zambiske gründerne mener at de bare eier 15 prosent.

I dag er det presidentvalg i USA, og Olav Chen, forvalter i Storebrand, mener det bare er å feste setebeltet. Han sitter fullastet med aksjer og spår seier til Donald Trump.

Forvalter Jan Petter Sissener tror også at Trump vinner presidentvalget, og har posisjonert fondet Sissener Canopus for Trump-seier.

En Trump-seier er nå diskontert inn i markedene, i motsetning til ved valget i 2016. Det mener sjeføkonomene Kjetil Martinsen i Swedbank og Kjetil Olsen i Nordea.

Martinsen sier at aksjemarkedet har tatt Trump seriøst, men ikke bokstavelig. Han varsler en kortsiktig boost, men langvarig usikkerhet med Trump. Skulle Kamala Harris vinne, tror økonomene dette kan bety lavere renter og kanskje et løft for europeiske aksjer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om avisen Nationen, som på lederplass og i en større reportasje spør hvorfor ikke Høyre, FrP og Trygve Hegnar raser mot mangelen på smågodt.

Hvorfor er vi trukket inn? Fordi Nationen vil vise at det kan bli leveringsutfordringer i både melke- og kjøtthyllene og i godtehyllene, uavhengig av hvor fritt eller kontrollert markedet er.

At vi skal beklage at vi ikke har klaget på tomme smågodthyller, slik Nationen krever, er søtt. Vi kan love at de hyllene raskt fylles opp, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Kongsberg Automotive: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

SATS: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00